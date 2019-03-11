شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين عن الندوة التثقيفية: «دموعنا نزلت من الصدق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه حضر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، مشيرًا إلى أن اليوم كان ممتلئا بالمشاعر الصادقة.

وأضاف «زكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم، الأحد: «دموعنا نزلت من الصدق»، لافتا أنه زاد اليوم فخرًا بالقوات المسلحة.

وشدد على ضرورة أن تتصدى الدولة لإنتاج عمل فني يليق بما يواجهه رجال القوات المسلحة، وتمجدهم، وتكون قدوة للشباب.