شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المارون يحتفل بعيد القديس يوسف بالظاهر.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس المطران جورج شيحان، راعى الكنيسة المارونية بالقاهرة، احتفالية عيد القديس يوسف شفيع، وذلك فى السابعة مساء الأحد المقبل 17 من مارس بكاتدرائية يوسف المارونية بالظاهر.

يُعد يوسف النجار هو أحد شخصيات العهد الجديد، ويُعرف كنسيًا بخطيب السيدة العذراء مريم ومربى المسيح وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والمارونية والإنجيلية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية قديسًا شفيعًا وأعلنه البابا بيوس التاسع شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية عام 1870م.

ونظرًا لأهمية هذا القديس تحتفل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الغربية بالقديس يوسف فى منتصف مارس من كل عام.

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