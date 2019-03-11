شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 11/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا في شمال ووسط المملكة ومائلاً للبرودة بوجهٍ عام في أغلب المناطق، ودافئًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتحول الطقس ليُصبح باردًا بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهارًا، وباردًا ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.