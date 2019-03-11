النيابة تأمر بحبس الأب المتهم بقتل أطفاله الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس والد الأطفال الثلاثة المتهم بقتلهم في منطقة المرج، بمساعدة زوجتيه.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلية حادة بينهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.