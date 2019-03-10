وزير الرى يرسل برقية عزاء الى نظيره الاثيوبى فى ضحايا الطائرة المنكوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارسل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى برقية عزاء الى نظيره الاثيوبى سلشى بيقلى ، فى ضحايا حادث تحطم الطائرة الاثيوبية الذى وقع صباح اليوم الأحد. وكانت الخطوط الجوية الأثيوبية ، أعلنت عن سقوط الطائرة B-737-800MAX مع رقم تسجيل ET- بعدما أقلعت صباح اليوم الأحد الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من أديس أبابا، من مطار بولي الدولي و اختفت من على شاشات الرادار الساعة 08:44 ، ومصرع جميع ركابها . Advertisements

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