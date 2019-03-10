​"الري" تعلن خطة زراعة الأرز للعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسته، لوضع المحددات الأساسية لزراعة الأرز على مستوى المحافظات التسع بالدلتا والمقرر زراعة الأرز بها، وهي (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية وبورسعيد)، وفي غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة، والنواب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وفي إطار القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 بتاريخ والخاص بزراعة الأرز لعام 2019.

وتوصل الاجتماع إلى وضع تفاصيل زراعة الأرز بتلك المحافظات ومراكزها المختلفة، حيث تم التوقيع على جداول مساحات الأرز مع الأخذ في الاعتبار إمكانية استخدام سلالات من الأرز التي تتحمل درجات ملوحة عالية، وكذا سلالات الأرز المبكر، وطبقًا لنوعيات التربة المختلفة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقًا للموقف المائي وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف في دلتا نهر النيل بالوجه البحري للخروج بموسم زراعي ناجح.

حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والنواب رائف تمراز، وهشام الحصري وكيلي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.