كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للنقل أمام السيسي غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، أن الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الاثنين، وزيراً للنقل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال الأحد، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، إنه جرى اختيار اللواء كامل الوزير، لشغل منصب وزير النقل الجديد، بعد استقالة الدكتور هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر.

وأكد الرئيس أنه عرض على "الوزير" تولي حقيبة النقل، وكان رده: "أنا تحت رجل مصر في أي وقت"، مشيرًا إلى أن تأخر الإعلان يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد، في حين أن المجلس كان في إجازة.

من جانبه، أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باختيار الفريق كامل الوزير، وزيرًا للنقل، مؤكدًا أن اختياره شهد موافقة بالإجماع من نواب البرلمان لقدرته على إعادة الوزارة المنهكة لسابق عهدها.