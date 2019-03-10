السيسي يبحث هاتفيًا التنسيق في القضايا الأفريقية مع نظيره الأوغندي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني، حيث أكد الرئيس خلاله العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها أوغندا، والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع الرئيس موسيفيني بشأن القضايا الإفريقية لما يتمتع به من خبرة عريضة في دفع جهود الاندماج على مستوى القارة الإفريقية، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز آليات عمل الاتحاد الإفريقي على ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد؛ خاصةً فيما يتعلق بموضوعات السلم والأمن والأجندة التنموية بالقارة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الأوغندي ثمن من متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهًا بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على المستويات كافة.

كما تناول الاتصال استعراض سبل التعاون التنموي بين دول حوض النيل؛ حيث تلاقت الرؤى حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة حوض النيل.