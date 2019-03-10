"شبورة كثيفة وبرودة شديدة ليلاً".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين -بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24

شبين الكوم 11 24

طنطا 11 23

دمنهور 10 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 13 20

مطروح 09 20

السلوم 08 22

سيوة 09 26

بورسعيد 15 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 09 24

العريش 09 20

رفح 08 20

رأس سدر 11 26

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نخل 04 20

نويبع 17 25

طابا 12 23

كاترين 05 20

الطور 12 23

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 13 27

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 26

أسيوط 09 27

سوهاج 10 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 29

شلاتين 17 28

أبورماد 16 27

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 25