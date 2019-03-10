حزب مصر الثورة: السيسي دق جرس إنذار بخطورة التظاهرات والأعمال التخريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب مصر الثورة، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة التي عقدت اليوم الأحد، والتي حذر فيها من التظاهرات وأعمال التخريب في الدول العربية المجاورة.

وأضاف السيد في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي دق جرس إنذار بخطورة هذه الأعمال، خصوصًا وأن مصر قد دفعت ثمنًا فادحًا من الاحتياطي النقدي ومن اقتصادها جراء الإحداث في عام 2011.

وحذر رئيس الحزب، من أن "أي استجابة لمثل هذه الدعوات تضر بالبسطاء وبملايين الناس سواء في مصر أو غيرها ولا تصل لشيء، فالحفاظ على استقرار الأوطان قيمة أساسية".