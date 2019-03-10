وزير الرى يرسل برقية عزاء لنظيره الإثيوبي على ضحايا الطائرة المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أرسل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، برقية عزاء لنظيره الإثيوبي سلشي بيقلي، في ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي وقع صباح الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه لم ينجح أحد من ركاب الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 149 راكبا من 33 دولة وطاقما يضم 8 أفراد.