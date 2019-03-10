محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أرسل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، برقية عزاء لنظيره الإثيوبي سلشي بيقلي، في ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي وقع صباح الأحد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه لم ينجح أحد من ركاب الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 149 راكبا من 33 دولة وطاقما يضم 8 أفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرى يرسل برقية عزاء لنظيره الإثيوبي على ضحايا الطائرة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.