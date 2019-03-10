أسرتها تكشف لـ "الخليج 365".. تفاصيل 3 دقائق بين السيسي والحاجة غالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف حسن السيد عبدالمعطي، حفيد الحاجة غالية، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في احتفالات يوم الشهيد، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تفاصيل الحوار الذي دار بين جدته والرئيس السيسي.

وحاول "الخليج 365"، التواصل مع الحاجة غالية، إلا أن حفيدها- الذي حضر معها التكريم- أكد عدم قدرتها على الحديث بسلاسة نظرًا لكبر سنها، لافتًا إلى أن التجهيز للتكريم بدأ منذ 4 أشهر، عندما تواصل مكتب الرئيس معهم لتكريم الحاجة "غالية"، وأكدوا أن الرئيس السيسي وافق على تلبية دعوتها، وأنه حريص على تكريمها.

ونوه "عبدالمعطي"، إلى أن العميد ياسر وهبة، مقدم الحفل، ومنسقو الندوة التثقيفية، جاءوا إلى بيت الحاجة غالية في محافظة المنوفية، مرتين ليخبروهم بالحضور لحفلة التكريم، وبمجرد رؤية الحاجة لهم كانت تبكي مباشرة، حيث إنها عندما ترى "أفرول الجيش" تبكي، نظرا لاعتزازها بابنها الأكبر بشكل كبير، وكنيتها "أم محمود".

وأضاف حفيد الحاجة "غالية": "نظرا لكبر سنها حاولنا أن نكون حريصين بشكل كبير على تجهيزها بشكل طيب ومساعدتها للذهاب إلى محافظة القاهرة لحضور التكريم كما رآها الجميع اليوم".

وكشف "عبدالمعطي"، تفاصيل الحوار الذي دار بين الرئيس السيسي وجدته- خلال تكريمها اليوم- موضحًا أن ما دار بينهما استمر حوالي 3 دقائق قال لها الرئيس: "اطلبي اللي أنتِ عايزاه يا حاجة"، فردت قائلةً: "يا بني أنا حجيت مرتين وعملت عمرة، أنا عايزة تكونوا كويسين والبلد تكون بخير، ويبعد عنكم ولاد الحرام اللي عايزين يخربوا البلد".

ولفت إلى أن الرئيس عاود السؤال: "اطلبي أي حاجة تانية"، فردت: "مينفعش يا ابني أكون في السن ده وأطلب حاجة، أنا بتمنى حسن الختام ودعواتكم ليا"، مشيرًا إلى أن الرئيس رد بالدعاء لها وقبل يديها ورأسها، وقال: "إحنا عايشين ببركتكم وبركة الناس الكبيرة اللي زيكم يا حاجة".

وتابع: "بمجرد بكاؤها رفع الرئيس السيسي، يده أمام عينيه لمسح دموعه، لأنها قالت له: "أنت بتفكرني بأولادي اللي استشهدوا في الحرب، وأنت من ريحتهم"، وقام بمنحها درع التكريم الذي كُتب عليه (إهداء من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكريمًا بيوم الشهيد)".

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ونوه إلى أن الحاجة "غالية" أدت فريضة الحج مرتين، أخرها في عام 1994 وكان يبلغ عمرها 80 عاما، وكانت يدها مكسورة لكنها أصرت على الذهاب لأداء الحج، وذهبت مرة واحدة لأداء العمرة، متابعًا: "الحاجة كبيرة عائلة وبلد في محافظة المنوفية، والجميع يعرف مين الحاجة غالية، أم الشهيدين، ورغم كبر سنها إلا أن قرارتها من عقلها وتنفذ ما تقول ولا يرجعها أحد في قراراتها، والجميع ينفذ في الحال دون جدال".

وزاد: "الحالة الصحية للحاجة غالية إلى حد ما جيدة، ومع كبر سنها وشيخوختها إلا أنها مدركة ما تقول في كل كبيرة وصغيرة وتحكي لنا عن أيام زمان دون نسيان".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المصابين وأسر الشهداء، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة " شهداؤنا في قلوبنا"، احتفالا بيوم الشهيد، وجاء على رأس المكرمين الحاجة غالية السيد خليفة، والدة الشهيدين جندي مجند محمود عبدالمعطي السيد، ونقيب طيار، حسن عبدالمعطي السيد، حيث قام الرئيس بتقبيل الحاجة غالية خلال تكريمها.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب الحاجة غالية والدة الشهيدين، وذهب لمصافحتها حيث تجلس على كرسي متحرك، وترك مقعده، وأجهشت بالبكاء بمجرد أن صافحها الرئيس.

الحاجة غالية من محافظة المنوفية، وتبلغ من العمر 105 أعوام، حيث وُلدت عام 1914 وأنجبت 14 ابنًا، فقدت 13 منهم خلال حياتها، حيث استشهد لها شهيدين، الأول في حرب اليمن عام 1962، والثاني طيار من أبطال حرب أكتوبر، واستشهد أثناء إحدى الطلعات التدريبية عام 1976.

حضر الندوة صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



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