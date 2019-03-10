توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

توقع جامعة عين شمس، غدًا، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القاهرة في مجال التدريب وتأهيل شباب الجامعات، بمقر قصر الزعفران.

وصرح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن البروتوكول يأتي تفعيلاً لمبادرة المجلس الأعلى للجامعات (صنايعية مصر)، وذلك في مجال التدريب وتأهيل الشباب الجامعي.