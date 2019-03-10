وزيرة السياحة تلتقي طلاب الجامعة الألمانية وتشيد بمشاركتهم في بورصة برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدارسين بفرع الجامعة الألمانية ببرلين، الفعالة في الجناح المصري ببورصة برلين للسياحة لعام 2019، وحرصهم على المساهمة في دعم خطة الدولة السياحية لعودة السياحة لوضعها الطبيعي، وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة.

وذكرت الجامعة الألمانية بالقاهرة - في بيان اليوم الأحد-، أن وزيرة السياحة أعربت عن سعادتها برؤية هؤلاء الشباب في مثل هذا التجمع السنوي الذي يشهد رواجاً سياحياً، حيث تأتي أهمية المعرض نظراً لكونه أكبر معرض مصدر للسياحة الألمانية في مصر ويطلق عليه "قمة العالم السياحية".

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وتفقدت الوزيرة الجناح المصري في بورصة برلين برفقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وأكدت الجامعة الألمانية، تقديرها للعناية التي أولتها لأبناء الجامعة الألمانية المشاركين في بورصة برلين، وتشجيعها إياهم على مواصلة هذه الجهود الرامية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يذكر أن معرض بورصة برلين للسياحة لعام 2019 قام بافتتاحه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء الثلاثاء الماضي، وتختتم فعالياته اليوم الأحد.