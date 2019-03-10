النيابة تعاين واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم.. وتطلب تحريات المباحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم بمنطقة المرج، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت منطقة المرج، جريمة قتل أنهى خلالها عامل حياة أطفاله الثلاثة، وألقى بجثتهم في "الرشاح"، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن التحريات الأولية بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والديهم، كشفت أن المتهم وزوجتيه قاما بوضع الأطفال - الذين تبلغ أعمارهم عامين وثلاثة أعوام، وأخر حديث الولادة- داخل برميل مياه لقتلهم غرقًا.

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وأضاف المصدر، أن التحريات كشفت أن المتهم بمساعدة زوجتيه ظلوا يضغطون على الأطفال في المياه، حتى تأكدوا أنهم فارقوا الحياة، ثم قام الأب باستخراج جثثهم من البرميل ووضعهم داخل أكياس بلاستيكية وألقى بهم داخل رشاح بدائرة قسم شرطة المرج.

وأشار المصدر إلى التحريات رجحت أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو وقوع خلافات عائلية بين الأب وزوجتيه دفعته إلى التخلص من الضحايا.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.