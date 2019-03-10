"كارت ميموري وسيدة عمياء".. تفاصيل جديدة في مقتل 3 أطفال على يد والدهم بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل 3 أطفال على يد والديهم بالمرج، حيث عثرت قوات الأمن أثناء تفتيشها منزل المتهم على كارت ميموري يحتوى على مقاطع فيديوهات توثق الواقعة.

وأفاد المصدر، لمصراوي، اليوم الأحد، أن بعد القبض على المتهم وزوجتيه قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل، وعثر رجال المباحث بالقسم على كارت ميموري مخبأ داخل الدولاب، بفحصه تبين أنه يحوي مقاطع فيديوهات خاصة بالجريمة، مشيرًا إلى أن الأب قام بتوثيق جريمة قتل أولاده -عن طريق إغراقهم في برميل مياه- بواسطة كاميرا هاتف محمول ثم احتفظ بها على كارت ميموري طوال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن زوجة المتهم وأم أطفاله متورطة في ارتكاب الجريمة، حيث أنها قامت بالإبلاغ عن الواقعة بعدما تعرضت لإعتداءت بدنية جسيمة من قبل زوجها، ما أسفر عن فقدانها للبصر باتت "عمياء"-بحسب وصف المصدر- بسبب تعدي المتهم على عينيها بشكل مستمر.

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وأضاف المصدر، أنه تم إلقاء القبض على المتهمين "الرجل وزوجتيه" وجار إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلية حادة بينهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.