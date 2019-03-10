مصدر: لن يمكننا التوصل إلى جثث الأطفال الثلاثة لتحللها في المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال المباحث لن يمكنهم التوصل إلى جثث الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للقتل على يد والدهم بالمرج لتحللها التام في مياه الرشاح الذي أُلقيت به جثثهم.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الواقعة ترجع إلى أكثر من عام ونصف، وأنه من المستحيل العثور على أي جثث أو أي رفات منها نظرًا لتحللها بفعل عوامل الطبيعة وحركة المياه المستمرة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يقوم الأب بتمثيل الجريمة أمام المحققين.

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وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلية حادة بينهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.