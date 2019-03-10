أخبار مصر | برلمانيون يشيدون بقرار تولي كامل الوزير حقيبة "النقل.. ويؤكدون: له العديد من الإنجازات (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيون يشيدون بقرار تولي كامل الوزير حقيبة "النقل.. ويؤكدون: له العديد من الإنجازات (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل وترقيته إلى رتبة فريق، خلفًا لهشام عرفات، الوزير السابق، عقب حادثة قطار محطة مصر.

وكلف السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، اليوم، كامل الوزير، وزير النقل الجديد، بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

رئيس "نقل البرلمان" عن تولي "الوزير" حقيبة "النقل": "اطمئنوا يا مصريين"

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشغل منصب وزير النقل الجديد بعد استقالة الدكتور هشام عرفات عقب حادث محطة مصر، يأتي لسلسلة الانجازات والنجاحات التي حققها "الوزير" في كافة المهام التي وكلت إليه سابقًا.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن كافة جموع الشعب المصري بكافة طوائفهم يعلمون علم اليقين بمدى التحديات التي وجهها اللواء كامل الوزير في تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدًا أن الوزيري يعتبر القائد التنفيذي لجبهة التنمية في مصر، مُشيرًا إلى أن تأخر إعلان تكليف "الوزير" وزيرًا للنقل كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم الأحد، يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على تعيين الوزير الجديد في حين أن المجلس كان آنداك في عطلة.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،:"آن الآوان يا مصريين.. أن نطمئن على قطاع النقل في مصر.. فاللواء كامل الوزير سيسعى جاهدًا بالنهوض بكافة الهيئات بوزارة النقل وليس مرفق السكك الحديدية فقط"، مؤكدًا أنه من المُتوقع أن يتم عرض القرار على البرلمان في الجلسات العامة القادمة إذا لم يتم عرض القرار الجديد في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الأحد، وبعدها يقوم الوزير بحلف يمين الدستورية للانضمام لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وكيل البرلمان: اختيار الفريق كامل الوزير لـ"النقل" شهد تفاؤلا وإجماعا من النواب

أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب باختيار الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، مؤكدًا أنه اختياره شهد تفاؤلا وإجماعا وموافقة من اغلب نواب البرلمان لقدرته على إعادة الوزارة المنهكة لسابق عهدها.

وأكد "وهدان"، أن الفريق كامل الوزير يتمتع بشخصية القائد وله إنجازات كبيرة على الأرض وهو أحد القادة المهندسين العسكريين الذي شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأشرف علي العديد من المشروعات وحصل على العديد من الأوسمة، ومعروف لدى المصريين جميعا.

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وأوضح "وكيل النواب" أن كامل الوزير سيكون على عاتقه إعادة تطوير أهم مرفق خدمي وهو سكة حديد مصر، وهو قادر على ذلك، فهو الذي أنجز العديد من المشروعات القومية في أسرع وقت وبأعلى المعايير، الأمر الذي جعله رجل المهام الصعبة داخل القوات المسلحة.

وأشار إلى أن اللواء كامل الوزير يتمتع بسيرة ذاتية تجعله قادرا على تطوير أكبر وأهم مرفق يعاني منه جميع المصريين وهو مرفق النقل، مؤكدًا أن هناك توقعات كبيرة بإنجاز اللواء كامل مهام عمله في اسرع وقت.

فرج عامر: له العديد من الإنجازات

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسي، اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوزارة النقل.

وأكد عامر، أن اللواء كامل له العديد من الإنجازات التي حققها خلال رئاسته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما ينبه بأن مرافق وزارة النقل على موعد مع رجل كفء لا يمل وسيعمل على النهوض بكافة قطاعات الوزارة وخاصة مرفق السكك الحديدية، وتابع أن الرسالة التي عقب بها اللواء كامل على كلمة الرئيس السيسي، تعكس استعداده للمهمة الجديدة رغم صعوبتها، آملا في كامل التوفيق له لخدمة احتياجات هذا الشعب.

"المصريين الأحرار" يهنئ كامل الوزير لترقيته لرتبة فريق وتكليفه وزيرًا للنقل

وجّه حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، التهنئة إلي الفريق كامل الوزير بعد تكريمه والترقية على يد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا وتكريمًا لجهودة المبذوله فى خدمة الوطن خلال الفترة الماضية، وتكليفه بتولي حقيبة وزير النقل.

وقال الدكتور خليل فى بيان له، إن الفريق كامل الوزير مُقاتل مصري جدير بالمسؤولية وبذل جهود غير محدوده خلال الفترة الماضية لتحقيق رؤية القيادة السياسية مما انتج عنها مشروعات قومية وتأسيس بنية تحتية قوية للبلاد.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر جهود الرجال والأبطال الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة الوطن واختياراته هادفة لتنفيذ رؤية قصيرة وطويلة المدى لوضع مصر فى صدرة الأمم.

وأثني "خليل" علي إسناد وزارة النقل إلي الفريق كامل الوزير الذى اثبت جدارة وجسارة واقدام منقطع النظير فى تحقيق مشروعات تمثل شاهدا حي للعطاء والإدارة السليمة وفق التوجيهات الرئاسية الهادفة بناء مصر الجديدة؛مؤكدًا بان اختيار الوزير لوزارة النقل سيحدث طفره فى القطاع وتطورًا سيكون ملموس وملحوظ للمنظومة.