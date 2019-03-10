أخبار مصر | الأوقاف: انتقلنا من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل في تدريب الأئمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: انتقلنا من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل في تدريب الأئمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أنها انتقلت بالدارسين في أكاديميتها الدولية؛ لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات، من طرق الحفظ والتلقين إلى طرق الفهم والتحليل والمناقشة تدريسًا وامتحانًا.

ونشر موقع الوزارة، اليوم، نموذج الامتحان الأول للبرنامج الأول للوقوف على جانب من الأسئلة التي تعمل على تحفيز الذهن وقياس مدى قدرة الدارس على فهم وتحليل ومناقشة المشاكل.

الأوقاف تنظم ندوة للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات

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تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة أسوان غدا الاثنين، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية

يحاضر فيها أساتذة متخصصون في علم الاجتماع ، والطب النفسي ، والطب الشرعي ، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان ، ويشارك فيها (155) إماما .

يأتي ذلك في إطار مبادرة ”وطن بلا إدمان” التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.