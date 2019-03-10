أخبار مصر | غدًا.. الأوقاف تنظم ندوة للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الأوقاف تنظم ندوة للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة أسوان غدا الاثنين، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية.
يحاضر في الندوة أساتذة متخصصون في علم الاجتماع ، والطب النفسي ، والطب الشرعي ، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان ، ويشارك فيها (155) إماما .
ياتي ذلك في إطار مبادرة ” وطن بلا إدمان ” التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة .
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اختتمت قوافل مجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها الأسبوع الماضي إلى محافظات: كفر الشيخ وأسيوط ومرسى مطروح، بالإضافة إلى المناطق العشوائية في إطار اهتمام المجمع بتلك المناطق وحماية القائمين بها من خطر الفكر التكفيري، حيث أسفرت القوافل عن عقد نحو (1050) لقاء مباشر مع المواطنين في تلك المناطق ضمن برامجها التوعوية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن اللقاءات والندوات التي عقدها وعاظ الأزهر في قرى ومدن المحافظات التي توجهت إليها تلك القوافل، ركزت على أبرز المشكلات والقضايا المجتمعية الخاصة بكل منطقة كقضايا التفكك الأسري، وانتشار ظاهرة الطلاق، حيث استهدفت برامج تلك القوافل البحث عن سبل مواجهة المشكلات المجتمعية عن طريق دور الأسر والعائلات، فضلا عن استعادة القيم المهجورة في حياة الناس، ودعم الشعور بالرضا والقناعة لديهم، ومواجهة ظاهرة المادية التي سيطرت على نفوس الكثير من الناس.
أضاف "عفيفي" أن القوافل استهدفت في تناولها لقضايا الأسرة والمجتمع، مناقشة الدور المنوط بكل فرد من أفراد هذه الأسرة؛ لأجل الحفاظ على الكيان الأسري وتربية الأبناء تربية سليمة، وإعادة بناء القيم السليمة في نفوسهم، وإخراج جيل يساعد على النهوض بالوطن من خلال دعم عوامل الانتماء الوطني لديهم.
أوضح الأمين العام أن هذه القوافل المستمرة التي يطلقها المجمع تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مدن وقرى الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المعرفية المختلفة، وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة وحمايتهم أيضًا من الفكر المتشدد والتطرف والإرهاب.