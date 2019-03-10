أخبار مصر | غدًا.. الأوقاف تنظم ندوة للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الأوقاف تنظم ندوة للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة أسوان غدا الاثنين، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية.

يحاضر في الندوة أساتذة متخصصون في علم الاجتماع ، والطب النفسي ، والطب الشرعي ، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان ، ويشارك فيها (155) إماما .

ياتي ذلك في إطار مبادرة ” وطن بلا إدمان ” التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية كريمة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة .