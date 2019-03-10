أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يهنئ كامل الوزير لترقيته لرتبة فريق وتكليفه وزيرًا للنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يهنئ كامل الوزير لترقيته لرتبة فريق وتكليفه وزيرًا للنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، التهنئة إلي الفريق كامل الوزير بعد تكريمه والترقية على يد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا وتكريمًا لجهودة المبذوله فى خدمة الوطن خلال الفترة الماضية، وتكليفه بتولي حقيبة وزير النقل.

وقال الدكتور خليل فى بيان له، إن الفريق كامل الوزير مُقاتل مصري جدير بالمسؤولية وبذل جهود غير محدوده خلال الفترة الماضية لتحقيق رؤية القيادة السياسية مما انتج عنها مشروعات قومية وتأسيس بنية تحتية قوية للبلاد.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر جهود الرجال والأبطال الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة الوطن واختياراته هادفة لتنفيذ رؤية قصيرة وطويلة المدى لوضع مصر فى صدرة الأمم.

وأثني "خليل" علي إسناد وزارة النقل إلي الفريق كامل الوزير الذى اثبت جدارة وجسارة واقدام منقطع النظير فى تحقيق مشروعات تمثل شاهدا حي للعطاء والإدارة السليمة وفق التوجيهات الرئاسية الهادفة بناء مصر الجديدة؛مؤكدًا بان اختيار الوزير لوزارة النقل سيحدث طفره فى القطاع وتطورًا سيكون ملموس وملحوظ للمنظومة.