أخبار مصر | تعليق جبهة شباب الصحفيين على كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق جبهة شباب الصحفيين على كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد جاءت قوية وصريحة وحاسمة وكاشفة للواقع المصري ومعبرة بكل صدق وإخلاص عن أمال وطموحات المصريين، مؤكدة الجبهة على أن هذه الكلمة التاريخية حملت عدة رسائل هامة داخليا وخارجيا.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كعادتة يرسي في كل كلماته بمختلف المناسبات الوطنية مقومات الحق و الخير و العدل والجمال ويفجر طاقات النور ويرسم الأمل بصدق وموضوعية شديدة الخصوصية حتى أصبح الرئيس الإنسان والمعلم والقائد والزعيم ومصدر إلهام وقدوة ومثل أعلى لكل المصريين.

وأضاف طوالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف حجم المؤمرات الخسيسة والخطط الممنهجة والممولة والتي استهدفت الدولة المصرية وأهمها حروب الجيل الرابع والخامس والتي انطلقت منذ عام 2011 حيث بعث برسائل طمأنة للمصريين بالتوازي مع رسائل أخرى قوية لأهل الشر وقوى الظلام والعملاء والمتأمرين على البلاد على ان مصر مقبرة للغزاة على مر التاريخ ولن تستطيع اي عصابة مهما كانت أن تهزم دولة قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين.