أخبار مصر | بعد تولي كامل الوزير حقيبة النقل.. حكاية 741 يومًا قضاها هشام عرفات في بلاط الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تولي كامل الوزير حقيبة النقل.. حكاية 741 يومًا قضاها هشام عرفات في بلاط الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وذلك قبل تكليف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم للفريق كامل الوزير بتولي حقيبة النقل، خلفا لعرفات، وفيما يلي رصد لأبرز ما تم في سنوات تولي عرفات، الوزارة.

741 يوم قضاها الدكتور هشام عرفات كوزير للنقل، بدأت في 16 فبراير 2017، بعدما أدى اليمين الدستورية، في الاتحادية، وانتهت في 27 فبراير 2019، مقدما استقالته على خلفية حادث تصادم جرار 2302 برصيف رقم 6 بمحطة مصر الرئيسية في رمسيس، والذي نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، وقام عرفات بزيادة تعريفة تذكرة مترو الأنفاق مرتين خلال فترة توليه، بالإضافة لقيامه بتغيير قوانين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق للمساعدة في دخول القطاع الخاص في الإدارة بالهيئات.

وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد حوادث القطارات، فإن عدد هذه الحوادث قد زادت في عام 2017 -بداية تولى عرفات للنقل- لتصل إلى 1793 حادثة قطارات، بعدما كانت 1249 حادث في عام 2016، حيث تخطت أيضا عدد الحوادث في عام 2009، والذي شهد وقوع 1577 حادثة، وبذلك تسجل العدد الأكبر من الحوادث خلال العشر سنوات السابقة، وبالمقارنة مع عدد حوادث السيارات على الطرق السريعة والمحافظات فقد سجلت في عام 2017 انخفاضا لتصبح 11.1 ألف حادثة، بعدما كانت 14.7 الف حادثة في عام 2016.

هذا وقد شهد عام 2018 والربع الأول من عام 2019 عدد من حوادث القطارات جاء على رأسها حادث حريق محطة مصر فبراير 2019 والذي كان السبب في الإطاحة بعرفات من حقيبة النقل، حيث اصطدم جرار مناورة رقم 2302 برصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس أسفر عن وفاة 22 وإصابة 43 آخرين.

أما عام 2018 فقد شهد حادث المرازيق، والذي وقع ظهر يوم 13 يوليو خلال رحلة القطار رقم 986 من القاهرة إلى قنا، والذي خرج عن مساره بالجيزة بانفصال ثلاث عربات عن القطار، ما أثار الذعر بين الركاب.

حادث البدرشين حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي، وتوقفت حركة القطارات بشريط السكة الحديد بعد انقلاب القطار رقم 986 (القاهرة - قنا) الأسبانى، لرفع آثار الحادث وحصر أعداد المصابيين، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا من اﻷهالى بانقلاب قطر فى البدرشين وهرعت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

حادث أسوان في منتصف يونيو 2018، خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك في حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة، حيث قالت هيئة السكة الحديد، في بيان صحفى لها آنذاك، إن قطار رقم 988 مكيف القاهرة ـ أسوان تأخر عن موعد قيامه برحلته نتيجة سقوط عجلة البوجى لإحدى عرباته من علي السكة اثناء دخوله الرصيف بحوش محطة مصر فوارغ (خاليا من الركاب) للقيام برحلته المقررة.

حادث قليوب، الذي حدث في العاشر من إبريل 2018، اندلع حريق في عربتين بقطار على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، ما أسفر عنه من توقف حركة القطارات، حيث أكدت رئيس مدينة قليوب الدكتورة عزيزة السيد، حينئذ أن الحادث لم يسفر عن أي مصابين، مشيرةً إلى انتقال قيادات الحي إلى موقع الحادث للوقوف على أعمال الحماية المدنية.​

حادث البحيرة، الذي وقع في الثامن والعشرين من فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا، بعد اصطدام القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع، الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات الركاب، وكان السبب حينها، يرجع لانفصال عربتين من قطار الركاب نتيجة الاصطدام بقطار البضائع، بحسب ما أكد اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة.

وعن حوادث المترو فقد انتشرت ظاهرة استخدام قطارات المترو للانتحار، وتظل أقسى هذه الحوادث وفاة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة والذي وصفه بيان المترو بالمعاق والكفيف.

مارس 2018، ألقت أخصائية شؤون الطلبة في جامعة القاهرة، بنفسها أمام قطار المترو بالخط الثاني، القادم من المنيب في اتجاه شبرا الخيمة بمحطة جامعة القاهرة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وفي مايو الماضي ألقى شاب نفسه أمام أحد قطارات الخط الأول "حلوان-المرج"، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وشهد شهر يوليو الماضي 3 حالات انتحار تحت عجلات المترو، في اليوم السادس منه، ألقت فتاة نفسها أمام القطار في محطة ماري جرجس، وتبين أنها تبلغ من العمر 20 عاما، وتعرضت لأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية، وفي يوم 22 من الشهر ذاته ألقى شاب نفسه تحت عجلات قطار المترو بمحطة المرج القديمة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، ونهاية يوليو، ألقى شاب نفسه أمام المترو في محطة أحمد عرابي، وانتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة وانتدبت الطب الشرعي لتشريحها؛ لبيان أسباب الوفاة وكلفت الشرطة بالاستعلام عن أسرته وإعداد تحرياتها في الواقعة.

وشهد سبتمبر 2018، محاولتي انتحار تحت عجلات المترو، الأولى في الثاني من الشهر، عندما حاول شخصا من مواليد 1977 ويعمل موظف بالشركة المصرية للاتصالات، الانتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، بعد ما ألقى نفسه أثناء دخول القطار القادم من محطة حلوان متجها إلى المرج.

والثانية في يوم 5 من نفس الشهر، إذ حاولت فتاة عمرها حوالي 18 سنة، طالبة، الانتحار داخل محطة مترو عزبة النخل؛ بإلقاء نفسها أثناء دخول القطار القادم من محطة المرج متجها إلى حلوان، ما أسفر عن توقف الحركة لمدة 10 دقائق لرفع الفتاة من فوق القضبان بعد إصابتها بكسور وكدمات.

وفي أكتوبر الماضي، ألقي شاب نفسه أمام قطار المنيب في محاولة منه للانتحار، إلا أنه سقط بين خطي القطارين، وتبين أنه يدعى راضي رفيق جندي ميخائيل 38 عاما، مهندس مدني، وصاحب شركة للمقاولات وكان لديه ديون تصل لمليوني، جنيه فأقرضه أصدقائه وشركائه المبلغ وكان من المفترض أن يسدد لهم المبلغ يوم الحادث، والتقى بهم بشارع رمسيس وأخبرهم بأن أحد الأشخاص سيحضر له المبلغ بمحطة الشهداء، وبالفعل وافقوه على ذلك وهبطوا إلى المحطة وعند دخول قطار المنيب ألقى نفسه أمامه، إلا أن العناية الآلهية أنقذته من الموت.

ونتيجة لتكرار مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة، ناشد المهندس أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، في سبتمبر الماضي، ضعاف النفوس والراغبين في الانتحار بالابتعاد عن المترو، كما أوضح أنه للأسف كل من يفكر في الانتحار يختار أقرب محطة له ليذهب إليها ويلقي بنفسه أمام المترو لأنه يعلم جيدًا أن المترو لا يستطيع التوقف إلا في المحطات، وبالتالي فهو يعرض نفسه للموت المؤكد كما يعرض حياة المواطنين داخل عربات المترو للخطر.

على الجانب الأخر شهد عام 2018 عدة رحلات ترويجية قام بها عرفات بصحبة الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس الجديدة، في دول أوروبية وآسيوية لاستعادة خطوط الملاحة المنسحبة من العمل في مصر.

هذا وقد قامت وزارة النقل بنشر عدة بيانات تمثل إنجازات الوزارة خلال عام 2018 في عدة قطاعات وهي:

في قطاع الطرق والكباري:

المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2018 ( المشروع القومي للطرق ) بإجمالي 290 كم

إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40كم بتكلفة إجمالية قدرها 3460 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تخفيف الكثافة المرورية على الطريق الزراعي الحالي ( 160 ألف سيارة يوم ) والتكامل مع الطريق الدائري الإقليمي بما يخدم حركة النقل في محافظات الدلتا.

إنشاء محور بنها على النيل بطول 4،5كم بتكلفة إجمالية قدرها 595 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط القوس الشمالى من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا.

إنشاء القوس الشمالى الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 33كم بتكلفة إجمالية قدرها 3350 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في إستكمال إنشاء الطريق الدائري الإقليمي للربط المباشر بين محافظات الجمهورية دون الدخول إلى القاهرة وخاصة الشاحنات الثقيلة وأيضًا محور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلى إقليم القاهرة الكبري من خلال تقاطعات حرة.

إنشاء وصلة المنيا إلى طريق الشيخ فضل رأس غارب بطول 55 كم بتكلفة إجمالية قدرها 423 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط مدن الصعيد بموانئ البحر الأحمر وخلق محور جديد لتسهيل حركة إنتقال العمالة والحركة السياحية.

إنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم بتكلفة إجمالية قدرها 412 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تدعيم الطرق التى تخدم المناطق الزراعية والتنموية الجديدة وربطها بوادي النيل ( محافظات الصعيد ) والتكامل مع شبكة الطرق بالوادي الجديد وبما يختصر المسافات بالنسبة لسكان واحات الصحراء الغربية.

القوس الشمالى الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 57 كم بتكلفة إجمالية قدرها 4900 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في إستكمال إنشاء الطريق الدائري الإقليمي للربط المباشر بين محافظات الجمهورية دون الدخول إلى القاهرة وخاصة الشاحنات الثقيلة ومحور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلى إقليم االقاهرة الكبري من خلال تقاطعات حرة.

محور الخطاطبة علي النيل والرياح البحيري والرياح الناصري بطول 7.5 كم بتكلفة إجمالية قدرها 1300 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط القوس الشمالى من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا.

المرحلة الأولي من محور طما على النيل بطول 6.1 كم بتكلفة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل والمساهمة في خلق تجمعات عمرانية جديدة وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة

مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالي 400 كم خلال عام 2018

في الفترة من 11/2/018 حــتي 31/1/22018

إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5 كم بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

رفع كفاءة طريق سنتريس اشمون بطول 9 كم بتكلفة إجمالية قدرها 9 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث

رفع كفاءة طريق ورصف شبين الكوم الباجور القناطر بطول 45 كم بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

صيانة طريق طما سوهاج بطول 55 كم بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث

كوبري كلابشة (مرحلة اولي ) (طرق) 16 كم طيقة رابطة بتكلفة إجمالية قدرها 642 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

تطوير وإنشاء طريق برج العرب في المسافة من الكافوري سيدي كرير (مرحلة اولى) بطول 13 كم بتكلفة إجمالية قدرها 408 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

رفع كفاءة طريق الغردقة رأس غارب بطول 20 كم بتكلفة إجمالية قدرها 75 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

صيانة ورفع كفاءة طريق دهب نويبع بطول 25 كم مرحلة أولي بتكلفة إجمالية قدرها 47 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

رفع كفاءة المسافة من كم 132 القاهرة الي كم 115 بالطريق الصحراوي الغربي بطول 17 كم كم بتكلفة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

استكمال اسيوط سوهاج الغربي بطول 30كم بتكلفة إجمالية قدرها 72 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث

ازدواج طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

3- المحاور علي النيل والكباري العلوية

3 محاور علي النيل: ( بنها – الخطاطبة – طما ) بتكلفة إجمالية قدرها 2445 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل والمساهمة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة حركة النقل

12 كوبري علوي: ( كباري طريق السويس – التوفيقية – دمنهور – مرغم – قوص – بلطيم – تقاطع الدائري الإقليمي مع الزراعي عند بنها – تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير ) بتكلفة إجمالية قدرها 1693 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في إلغاء التقاطعات السطحية علي شبكة الطرق لتحسين السيولة المرورية والحد من الحوادث علي الشبكة.

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في قطاع السكك الحديدية:

المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2018

تجديدات السكة تم تجديد 53.9 كم سكة ليبلغ الاجمالي 155 كم حيث يساهم المشروع في رفع كفاءة السكة تؤدى إلى زيادة معدل انتظام مواعيد وصول القطارات ومنع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك

صيانة السكة تم صيانة 2119.4 كم سكة كم حيث يساهم المشروع في رفع كفاءة السكة تؤدى إلى زيادة معدل انتظام مواعيد وصول القطارات ومنع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك.

التطوير الشامل للمزلقانات تم تطوير نظم التحكم لعدد 45 مزلقان ليبلغ الاجمالي 335 مزلقان حيث يساهم المشروع في تطوير مزلقانات الهيئة لتعمل اوتوماتيكيًا لمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشرى.

لأعمال المدنية للمزلقانات تم التطوير المدنى لعدد 27 مزلقان ليبلغ الاجمالي 595 مزلقان حيث يساهم المشروع في تطوير مزلقانات الهيئة لتعمل اوتوماتيكيًا لمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشرى.

توريد عربات ركاب تم توقيع التعاقد لتوريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة

فى 26 /9 /2018 مع التحالف المجرى الروسى بمبلغ 1.016 مليار يورو وتم اختيار الشركة المنفذة لمشروع توريد عدد 6 قطارات كاملة بقيمة 126 مليون يورو حيث يساهم المشروع في زيادة اسطول عربات الركاب بانواع ذات جودة عالية وبعدد كبير يحقق طفرة فى مستوى الجودة والخدمة المقدمة داخل القطارات.

عربات قوى كهربائية تم توقيع التعاقد لتوريد عدد 40 عربة قوى كهربائية فى 30 /9/ 2018 مع مصنع سيماف بمبلغ 800 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في منع الاعطال الناتجة عن قصور توفير الكهرباء بالقطارات.

توريد عربات بضائع تم التعاقد على توريد 140 عربة بضائع مع مصنع سيماف بمبلغ 544 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تنشيط عملية نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة ايراد الهيئة وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

جرارات جديدة جارى متابعة اجراءات توريد عدد 100 جرار من شركة جنرال اليكتريك الامريكية بعد سداد الدفعة المقدمة بقيمة 57 مليون دولار + تم اختيارالاستشارى لشراء 100 جرار حديث بمبلغ 290 مليون يورو حيث يساهم المشروع في زيادة قوة الجر بالهيئة تؤدى إلى زيادة انتظام مواعيد وصول القطارات والقضاء نهائيًا على مشكلة أعطال الجرارات.

إعادة تأهيل جرارات بالخدمة تم فتح اعتماد مستندى بمبلغ 10.9 مليون دولار لشراء قطع غيار لتاهيل الجرارات حيث يساهم المشروع في زيادة قوة الجر بالهيئة تؤدى إلى زيادة انتظام مواعيد وصول القطارات والقضاء نهائيًا على مشكلة أعطال الجرارات.

تطوير محطات تم نهو تطوير شامل ( هدم وإعادة انشاء ) لعدد 4 محطات ( سبك الضحاك والرجدية ومحلة موسى وسجين الكوك ) بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ وتم الاستلام الابتدائى لهم ليبلغ الاجمالي 14محطة حيث يساهم المشروع في توفير مكان جيد لخدمة الانتظار والوصول للجمهور بمحطات ذات جودة وراحة تليق بجمهور ركاب السكة الحديد.

تحسين محطات تم تحسين وصيانة عدد 20 محطة ليبلغ الاجمالي 86 محطة حيث يساهم المشروع في توفير مكان جيد لخدمة الانتظار والوصول للجمهور بمحطات ذات جودة وراحة تليق بجمهور ركاب السكة الحديد.

الأبراج الرئيسية بمشروعات تطوير نظم الإشارات تم الإنتهاء من عدد 2 برج رئيسي ( إيتاي البارود – أبو قرقاص ) ليصبح الإجمالي 4 برج رئيسي حيث يساهم المشروع في تطوير نظام الإشارات علي شبكة خطوط السكك الحديدية والحد من تدخل العنصر البشري لتوفير أعلي درجات الأمان.

في الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق:

المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2018

تركيب كاميرات مراقبة التشغيل بالمحطات ومنشأت المترو واحواش تخزين القطارات بالخطين الاول والثانى لعدد ٤٧ محطة عدد الكاميرات بالخط الاول ١٣٨٥ وعدد الكاميرات بالخط الثانى ٨٩٠ بتكلفة إجمالية قدرها ٣٨ مليون جنيه وتم الإنتهاء بتاريخ١٢٢٠١٨ حيث يساهم المشروع في متابعة التشغيل مباشرة والتدخل فى حالة وجود اى عوارض مما يحسن جودة التشغيل ويرفع مستواة للحصول على رضا الركاب وعدم تأخير مصالحهم وإعطاء المواطنين الشعور بالامان من خلال تأمين المحطات والمراقبة الجيدة للركاب وسلوكهم، وتسجيل الاحداث بالصورة وتخزينها لمدة تصل الى شهر فى حالة الاحتياج اليها.

توريد وتركيب ٨٥٠ بوابة تذاكر تعمل بالتقنية المزدوجة ( التذكرة المغناطيسية – الكارت الذكى ) بتكلفة إجمالية قدرها 160 مليون جنية وتم الإنتهاء بتاريخ ٣٠٦٢٠١٨حيث يساهم المشروع في تحسين أداء بوابات التذاكر الذى تتسبب أعطالها فى مشاكل كثيرة مع ركاب المترو من منطلق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الركاب واحكام السيطرة على عملية عبور الركاب مما سيكون له مردود على ايرادات شركة المترو وتطبيق نظام التعريفة بالمناطق.

في قطاع الأنفاق:

المشروعات الجاري تنفيذها في 2018

تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث حيث تمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو في المسافة من (العتبة – إمبابة- المهندسين – بولاق الدكرور) وعدد المحطات 15محطة وبطول 17،7 كم وتنقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول من المرحلة الثالثة 3A: بطول 4 كم وتمتد من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات مرورًا بمحطات ناصر وماسبيرو والزمالك وتشتمل على 4 محطات نفقية.

الجزء الثانى من المرحلة الثالثة:3B بطول 6،6 كم وتمتد من محطة الكيت كات مرورًا بمنطقة إمبابة حتى تصل الى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات ( محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية).

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة:3C بطول7،1 كم وتمتد من محطة الكيت كات ثم منطقـة المهندسين وبولاق الدكرور حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وكانت بداية الأعمال فى 12122016 لمدة 6 سنوات تنتهى المرحلة بالكامل فى 12122022 ومخطط الإنتهاء من الجزء الأول 3A فى 1272021 حيث كان الأثر الإيجابي للمشروع هو أن تخدم المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سكان منطقة العتبة بوسط البلد وماسبيرو والزمالك بمحافظة القاهرة ( غرب القاهرة ) وسكان منطقة الكيت كات وامبابه حتى الطريق الدائرى والمهندسين وبولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4A يمتد من محطة هارون حتي محطة نادى الشمس مرورًا بمحطتى هليوبوليس والالف مسكن ويشتمل علي أربع محطات نفقية تنتهي في ديسمبر 2018 حيث تخدم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو سكان منطقة مصر الجديدة والالف مسكن وعين شمس والنزهه وجسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى موقف العاشر من رمضان.

تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4B يمتد من محطة النزهة وحتى المحطة التبادلية عدلى منصور مرورًا بمحطات هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وتشتمل على 5 محطات علوية وورشة العمرة الجسيمة تنتهي في ديسمبر 2019 ومن المخطط أن ينقل الخط الثالث بعد إكتماله ما يزيد عن 2 مليون راكب يوميًا.

في قطاع النقل البحري:

المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2018 بموانئ البحر الاحمر

عملية محطة الانتظار بمدينة الغردقة انشاء محطة انتظار خارجية علي مساحة 25 الف م2 علي ثلاث مراحل بتكلفة قدراها 71.4 مليون جنية انتهت في 122018 حيث يساهم المشروع في الحفاظ علي ما تم تطويره بالميناء والحفاظ علي المظهر السياحي ومنع التكدس داخل او في محيط الميناء والتيسير علي المتعاملين والركاب بالميناء تم انشاء محطة انتظار خارجية كاملة الخدمات لخدمة الركاب والسائحين (سفر وصول) من جميع المحافظات.

عملية قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ مرحلة اولي انشاء قزق رافع ميكانيكي مرحلة ثانية انشاء رصيف بنظام الستائرالمعدنية لخدمة القزق مرحلة ثالثة استكمال الظهير الخلفي لخدمة القزق بتكلفة قدرها 50 مليون جنية أنتهت في 3062018 حيث يساهم المشروع في تقديم أفضل خدمة لليخوت السياحية ذات القاع الزجاجي المترددة علي الميناء لتشجيع سياحة اليخوت وخاصة مع دول الخليج العربي وتقديم خدمة صيانة السفن صغيرة الحمولة وكافة اليخوت البحرية تم إنشاء رافع السفن السياحية حتي200 طن.

عملية المنظومة الالكترونية إنشاء المنظومة الالكترونية بجميع مواني الهيئة وإنشاء المنظومة المالية والإدارية R.P بتكلفة قدرها 36 مليون جنية أنتهت في 3062018 حيث يساهم المشروع في مواكبة التطور في تقديم الخدمات وسرعة وتسهيل الإجراءات وتقليل وقت انهاء الاجراءات للمتعاملين بمجتمع الميناء وتم تطبيق المنظومة الالكترونية بجميع مواني الهيئة وإنشاء المنظومة المالية والإدارية E.R.P لربط مجتمع الميناء مع الميناء تمهيدا لاستخراج الفاتورة الموحدة وخدمة النافذة الواحدة.

المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2018 في هيئة ميناء دمياط

مشروع الشباك الواحد حيث يساهم المشروع في تقديم الخدمات الخاصة بالعملاء حيث يتم دمج منافذ جهات التشغيل بالميناء في منفذ واحد مما يساعد على جذب المزيد من العملاء لما يوفره الشباك الواحد من الوقت والجهد.

تفعيل الربط الآلى حيث يساهم المشروع في تفعيل الربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء مع هيئة ميناء دمياط وكذلك الربط الشبكى مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتفعيل خدمات الربط على المحول الرقمي الحكومي ( G2G ) والذي يضم خدمات الربط الآلي مع عدد من الجهات الحكومية وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وجاري إستكمال أعمال المرحلة الثانية.

التشغيل الآلى لمحطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث يساهم المشروع في إستخدام أجهزة RDT، VMT بتقنية شبكة 3Gلتداول البيانات لاسلكيا على أرصفة وساحات محطة الحاويات وتشغيل المحطة من خلال نظام التشغيل الاكتروني لتطبيقات NAVIS N4 مما يؤدى الى زيادة معدلات التداول وزيادة كفاءة التشغيل.

المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2018 في هيئة ميناء الاسكندرية

مشروع مطلع البيهقي جهة باب 27 تم الإنتهاء في 24102018 حيث يساهم المشروع في صيانة كوبري 27 والذي يربط بين باب 27 جمارك والطريق الدولي الساحلي وذلك لرفع كفاءته وزيادة عمره الإفتراضي بما يساهم في الإستخدام الأمثل للكوبري والذي يعمل على نقل حركة الشاحنات إلى الطريق الدولى مباشرة بعيدا عن الميناء وتقليل مدد الرحلات البرية وتقليل الاختناق المروري عن المحافظة وكذا تراكم الشاحنات على بوابات الميناء مما يساهم في زيادة معدلات التداول وتقليل فترات إنتظار السفن فضلا عن مساهمته في تخفيض إستخدام الوقود وإستهلاك الطرق.

بناء وتوريد القاطرة إسكندرية 4 قوة شد 60 طن تنفيذ شركة التمساح لبناء السفن وأيضًا بناء وتوريد القاطرة إسكندرية 7 قوة شد 40 طن تنفيذ شركة ترسانة الإسكندرية تم الإستلام في 1112018 حيث يساهم المشروع في زيادة كفاءة عمليات الخدمات البحرية بالميناء وزيادة دخل الهيئة من رسوم القطر وسرعة الحركة بما يساهم في زيادة معدلات التداول وحركة السفن والقدرة على القطر وتقديم المساعدات الملاحية اللازمة للسفن الحديثة ذات الحمولات الكبيرة.

في قطاع النقل النهري:

المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال عام 2018

تم الإنتهاء من أعمال التطهيرات للطريق الملاحي القاهرة أسوان فى المسافة من ك 750 حتى ك 885 من بنى مزار الصف، وتم إزالة التعديات ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء جديد بأرض دندرة بقنا وتم إعداد مستندات الطرح، وتم إزالة التعديات ووضع حجر الأساس بمشروع إنشاء ميناء جديد بالمنشأة بسوهاج وتم الإنتهاء من أعمال حماية جسور ترعة النوبارية فى المسافات المتفرقة من ك 37 حتى ك 93.

حيث تساهم المشرعات في زيادة مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع نهريًا وتقليل الكثافالضغط المروريعلى الطرق البرية ومما يترتب عليه الأتى:

تقليل إستهلاك المواد البترولية

تقليل التلوث البيئى

تقليل الحوادث على الطرق البرية

توفير تكلفة صيانة الطرق البرية