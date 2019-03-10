أخبار مصر | رئيس حزب مصر الثورة: "يوم الشهيد" تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب مصر الثورة: "يوم الشهيد" تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن يوم الشهيد هو تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي يتحلى بها شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم وسالت دمائهم من أجل الحفاظ على أرض الوطن.
وأشاد "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن، قائلا: "لا يفوتنا في هذا اليوم أن نشيد بما بذله ويبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى، وهي تضحيات لا تقدر بثمن، وبفضل هذه التضحيات تنعم مصر بالأمن والأمان، فلهم منا نحن نواب الشعب كل التحية والثناء عرفاناً بالجميل".
وتابع رئيس "مصر الثورة": "تحية تقدير وإجلال للأبطال الذين يدافعون عن سيناء في مواجهة الإرهاب الغادر الذي يريد نشر الفوضى والدم في البلاد".
وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.
ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.
وشارك الفريق أول عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.
أثناء وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة -آنذاك- على الجبهة قرر أن يزور الموقع رقم 6، الذي لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترًا، حيث كبَّد فريق الموقع 6 قوات القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، إلا أن الموقع شهد الدقائق الأخيرة في حياة الفريق أول، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التي كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه.
وكنتيجة للشظايا القاتلة استشهد عبد المنعم رياض، عن عمر ناهز 50 عاما، متأثرا بجراحه، لتبقى بطولاته وأقواله المأثورة خالدة في عقول ووجدان مصر، ومنذ ذلك الحين، اتخذت القوات المسلحة التاسع من مارس ذكرى للاحتفال بالشهيد، لتخليد ذكراه.
وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الشهيد، نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 7 فيديوهات جديدة إحياءً لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن مصر ضد الإرهاب.