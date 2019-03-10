أخبار مصر | رئيس حزب مصر الثورة: "يوم الشهيد" تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب مصر الثورة: "يوم الشهيد" تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن يوم الشهيد هو تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي يتحلى بها شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم وسالت دمائهم من أجل الحفاظ على أرض الوطن.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن، قائلا: "لا يفوتنا في هذا اليوم أن نشيد بما بذله ويبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى، وهي تضحيات لا تقدر بثمن، وبفضل هذه التضحيات تنعم مصر بالأمن والأمان، فلهم منا نحن نواب الشعب كل التحية والثناء عرفاناً بالجميل".

وتابع رئيس "مصر الثورة": "تحية تقدير وإجلال للأبطال الذين يدافعون عن سيناء في مواجهة الإرهاب الغادر الذي يريد نشر الفوضى والدم في البلاد".