مصر | العثور على مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل 3 أطفال على يد والدهم بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل 3 أطفال على يد والدهم بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بالقاهرة عثرت على مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل 3 أطفال على يد والدهم بمنطقة المرج منذ عام ونصف.

وأضاف المصدر أن المتهم قام بتوثيق أبناءه بالحبال قبل إلقاءهم فى مياه رشاح بمنطقة المرج، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لم تعثر على جثث الأطفال الثلاثة المقتولين على يد والدهم بالمرج، وأنه من المستحيل العثور عليهم بسبب مرور عام ونصف على الواقعة خاصة أن الأب ألقى بهم في رشاح.

وأشار المصدر، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وزوجتيه وإحداهن والدة الأطفال لاشتراكهما معه فى الجريمة وعدم إبلاغهما السلطات فى حينها.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، استغاثة ربة منزل على أحد البرامج التليفزيونية بالفضائيات، مفادها قيام زوجها بقتل أبنائه الثلاثة بجانب الاعتداء عليها وإصابتها بالعمى بمنطقة المرج، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث العاصمة، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على فلاش ميموري، يحتوي على مقطع فيديو لحظة ارتكاب الجريمة قتل الأطفال ووضعهم داخل جوال تمهيدًا؛ لإلقائهم في ترعة الرشاح، وكشفت التحريات تورط زوجات المتهم الاثنين في ارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.