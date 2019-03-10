مصر | "النيابة" تعاين موقع قتل متهم لأبنائه الثلاثة في المرج

ظهور "عنتيل" جديد في الغربية.. وانتشار الفيديوهات بين أهالي قرى "المحلة"

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية "كفر حجازى" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب انتشار فيديوهات جنسية لـ"عنتيل" جديد صاحب محل قطع غيار تو توك بالقرية يدعى "إسماعيل.ا.ا" وشهرته اشرف 40 عاما، مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات ومطلقات بمحض إرادتهن بسبب سفر أزواجهن للخارج وأخريات؛ لانصراف أزواجهن للعمل طوال الليل والنهار وغيابهم عن بيوتهم.

وكشف مصدر من أهالي القرية لـ "الخليج 365" أن الفيديوهات انتشرت وذلك من خلال أحد أصدقاء العنتيل، حيث قام بسرقة الفيديوهات من اللاب توب وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف على سيدة متزوجة.

وأضافت المصدر أن العنتيل قام بالهروب هو وأسرته عقب افتضاح أمره وخشية من فتك أهالي القرية به، من جانبه أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، فى تصريح صحفى، أن لم يرد أى بلاغ من أهالي القرية، او محاضر محررة بقسم مركز المحلة الكبرى فى هذا الشأن وما يتم تداوله مجرد أقاويل فقط.