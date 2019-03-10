شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا الطائرة المنكوبة: خالص التعازي لإثيوبيا قيادة وحكومة وشعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، الأحد، وهي متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها.

وتقدم الأزهر الشريف، بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.