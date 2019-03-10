شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» في ذكرى رحيل محمد سيد طنطاوي: عالم جليل غيور على الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، إن فضيلته «كان عالمًا جليلًا وترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات، منها تفسير كامل للقرآن الكريم».

وتابع الدكتور أحمد الطيب، أنه عمل مع الدكتور محمد سيد طنطاوي لعدة أعوام، منها سبعة أعوام في رئاسة جامعة الأزهر.

وأضاف الإمام الأكبر أن «الإمام الراحل -رحمه الله- كان محبا للأزهر الشريف وغيورا عليه ويعد أستاذا كبيرا لهذا الجيل من علماء الأزهر، وتتلمذ على يده كثيرون من علماء الأزهر، فجزاه الله عنهم وعن طلبة العلم في الأزهر خير الجزاء، وبارك في أسرته.