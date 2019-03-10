شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: متفائل بالجيل الحالي.. لديهم روح مرحة ورغبة في بناء الذات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تفاؤله بالجيل الحالي من طلاب الجامعة، قائلا: «الناس التي تنقم على هذا الجيل، فليس عندهم أي حق، لأنهم يبنون أحكامهم على حالات فردية وهذه إحدى مشاكل العقل المصري التقليدي، الذي يستنتج أحكاما عامة من حالات جزئية».

وتابع «الخشت»، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، :«أنا مع بناتي وأولادي في يوم الشهيد، وأرى أن الحالات الأغلب في هذا الجيل لديهم الكثير من الصفات وهي الشهامة والاتزان والروح المرحة والرغبة المستمرة في بناء الذات والقدرة على الحوار وأشياء أخرى كثيرة».