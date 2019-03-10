شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شقرة: مصر قدمت 100 ألف شهيد في حروبها مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن مصر قدمت آلاف الشهداء، وأرضها كانت وستظل مقبرة للغزاة والمستعمرين.

Advertisements

وأضاف «شقرة»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الندوات التثقيفية القوات المسلحة تقليد أكثر من رائع وأقيمت اليوم بمناسبة يوم الشهيد.

وأشار إلى أن مصر في حروبها مع إسرائيل قدمت 100 ألف شهيد، وفي التاريخ القديم قدمت مصر آلاف من الشهداء، وخلال ثورات مصر ضد المستعمر الخارجي فقدنا فيها شهداء كثيريين.

وتابع أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، أن الشعب المصري مناضل ولديه إيمان بالدفاع عن الأرض حتى آخر نفس، فهو مؤمن بأرضه ويصبر على الغزاة والمستبدين لفترات طويلة ثم ينفجر فجأة ويضحي بنفسه.