شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان من سوهاج: دور مصر محوري على مستوى العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أرمان إيساغالييف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، أن مصر تلعب دورا محوريا كبيرا على مستوى الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع، مثمناً نوع الشراكة بين البلدين التي توسعت عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكازاخستان في عام ٢٠١٦ الماض.

جاء ذلك اليوم خلال زيار سفير كازاخستان لجامعة سوهاج، وتحدثه في الندوة الثقافية التي أقيمت بقاعة مركز المؤتمرات بالجامعة الجديدة، بعنوان «كازاخستان والعلاقات المصرية الكازاخية وآفاق التعاون بين الدولتين»، بحضور إيلمان جولد سوف، المستشار الثقافي لكازاخستان بالقاهرة، والدكتور ناصر حجي، عميد كلية الألسن بالجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

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وشرح إيساغالييف للحضور تاريخ وحضارة دولة كازاخستان، لافتا إلى أنه ناقش مع رئيس الجامعة عقد بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج، وإعداد برنامج تبادل طلابي وعلمي بين البلدين، وتفعيل المزيد من المنح الدراسية للباحثين المصريين لكازاخستان، إلى جانب تبادل الخبرات في المشروعات البحثية ذات الإهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته البالغة بزيارة سفير كازاخستان لجامعة سوهاج، مؤكدا أن الهدف من الندوة توطيد أواصر التعاون العلمي والثقافي بين جامعة سوهاج، وجامعات كازاخستان، وبحث مجالات التبادل العلمي المشترك في شتى التخصصات.

وقال «عزيز»، أن اللقاء يأتي في إطار انفتاح الجامعة على العالمية، كما يمثل خطوة جيدة لتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية والبحثية بين البلدين، ومن جهة أخرى إلقاء الضوء على تاريخ العلاقات بين الدولتين، وحجم التبادل العلمي الذي سيتم بين أكثر من ١٨٠ جامعة بدولة كازاخستان.

وقام رئيس الجامعة، بتكريم السفير الكازاخستاني، بمنحه درع الجامعة، ومرافقته خلال جوله تفقدية بالحرم الجامعي القديم والجديد، التقى فيها بالعديد من الطلاب وتعرف على العديد من أقسام الكليات المختلفة ونظام الدراسة بها، كما رافق رئيس الجامعة السفير الكازاخستاني في زيارة لمتحف سوهاج القومي، تفقد خلالها السفير القاعات الرئيسية للمتحف، وتعرف على أهم ما تحويه تلك القاعات التي تؤرخ جزء من تاريخ وحضارة مصر، حيث اشتملت القاعة الأولى على أرشيف عن معبدأبيدوس، كما ضمت القاعة الرئيسية تاريخ أهم الملوك والشخصيات والحياة الإجتماعية واليومية للمصري القديم، أما القاعة السفلية فيعرض فيها كل مايخص فن التحنيط والعالم الآخر ورحلة الحج عبر العصور.

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج

سفير كازاخستان يزور جامعة سوهاج