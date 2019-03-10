شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي يعلن تطورات حالة «طالبات الصالحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، تطورات الحالة الصحية لطالبات مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية الجديدة بعد شكوى الأهالي من تعرض بناتهن لأعراض إعياء.

وقال «تأمين الشرقية» في بيان، الأحد، إنه «بتاريخ ٦ مارس الجاري ونظرا لشكوى أهالي بعض الطلاب بمدارس الصالحية بخصوص وجود مرض سعال بين الطالبات قام الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية بالتوجه إلى المدرسة الشاملة للتعليم الأساسي بالصالحية ابتدائي وإعدادي لمناظرة الوضع وتم التأكد من عدم وجود حالات مرضية بالمدرسة ثم تم التوجه لمدرسة أبوبكر الثانوية الصناعية بالصالحية حيث تبين وجود ١٤ حالة اشتباه وتم تحويلهم إلى مستشفى الصدر بالزقازيق».

وأضاف البيان أنه «بتاريخ ٧ مارس تم تكليف الدكتورة مها سعد سعفان مديرة الطلاب بالفرع بالمرور على الطالبات بمستشفي الصدر بالزقازيق ثم توجه مدير عام فرع التأمين الصحي إلى المستشفي ومقابلة الدكتور الحسيني أخصائي الصدر ومسئول عن القسم بالمستسفى، وتم المرور على جميع الحالات وأفاد الدكتور الحسيني بأنه تم إجراء الكشف الطبي على جميع الطالبات وعمل الفحوصات اللازمة وكانت النتائج سلبية ولا توجد أي التهابات أو تغيرات مرضية بالأشعة وأنه تم تحويلهم إلى مستشفي الزقازيق الجامعي وتم الكشف عليهم بواسطة أساتذة متخصصين بالأنف والأذن وتم عمل منظار حنجري لجميع الطالبات وكانت النتيجة سلبية، كما تم عمل تحليل صورة دم كاملة وكانت النتيجة سليمة لجميع الطالبات وعليه تم وقف المضاد الحيوي لهن نظراً لعدم جدوى إعطائه لهن بعد نتيجة تحليل صورة الدم».

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وذكر بيان التأمين الصحي أنه بتاريخ ٩ مارس توجه مدير عام الفرع إلى مستشفي الصدر للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبات وبرفقته مديرة الطلاب بالفرع حيث تم تحويل الحالات من قبل التأمين الصحي إلى الجهات المتعاقدة وتم عمل أشعة مقطعية عالية الإيضاح على الصدر بناء على تعليمات الأطباء وكانت النتيجة سلبية كما تم عمل تحليل صور دم كاملة وكانت النتائج سليمة لجميع الحالات.

وأضاف البيان بأنه تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للطالبات شملت صورة دم وسرعة تسريب ووظائف كلي وكبد وغازات دم وإشاعات سينية وكانت جميع الفحوصات والتحاليل والآشعات ليس بها أية دلائل مرضية وجميعها طبيعية».

كما أفاد بيان مديرية الصحة حول حالة الطالبات بأنه تم التواصل مع الأستاذ الدكتور وحيد شومان أستاذ الصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق والذي حضر وناظر الحالات والفحوصات المعملية ولم يثبت وجود أي مرض أو عدوى.

وذكر البيان أن المدرسة بها ٥٣٩ طالبا وطالبة ولا يوجد أي عرض شبيه في أي من الطلاب الذكور ولا توجد أي حالات مماثلة في أسر الطالبات وأن إحدى الطالبات سبق وأن تم حجزها منذ عام بمستشفي صدر العباسية وتم إجراء كافة التحاليل الطبية وعمل منظار ولم يثبت شئ طبقا لما صرح به والد الطالبة، وأن عدد الحالات الموجودة في المستشفي ١٠ حالات بعد خروج إثنين حسب رغبة الأهل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن سبب حجز الطالبات هو لقيام الفريق الطبي المتخصص من أساتذة الصدر والذي قام بالكشف عليهم بأخذ عينات اختبارات للمناعة ولن يتم خروج الطالبات إلا بعد ظهور نتيجة التحاليل للتأكد التام من سلامتهن مؤكدا انه حريص كل الحرص على صحة وسلامة أبنائه وبناته الطلبة والطالبات ولن يألوا جهدا في تقديم أوجه الرعاية الصحية والتعليمية لهم.]

بيان التأمين الصحي ومديرية الصحة بالشرقية حول الحالة الصحية لطالبات الصالحية الجديدة