شكرا لقرائتكم خبر عن نجل السيدة غالية يكشف تفاصيل حوار السيسي مع والدته في الندوة التثقيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج سيد، نجل السيدة غالية، إن شقيقه الأول استشهد في حرب اليمن والثاني في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن والدته تقدمت بطلب مصافحة الرئيس ولقائه منذ فترة طويلة.

وأضاف "سيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «والدتي مبسوطة جدًا بلقاء الرئيس السيسي، وواحد دفن في صنعاء أثناء حرب اليمن، والآخر دفن في مقابر الشهداء بالقاهرة، وكانا الاثنين غير متزوجين».

وتابع: «الحاجة غالية لم تطلب أي شيء من الرئيس السيسي، ولا تحتاج أي شيء، ويكفي مقابلتها للرئيس، والرئيس سأل والدتي (عايزة إيه) فقالت له (مستورة الحمد لله)».