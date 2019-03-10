شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: لا يجب وضع الإسلام مع الإخوان في جملة مفيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر ثروت الخرباوي إنه لا يجوز تسمية التيارات الدينية السياسية بـ«الإسلام السياسي».

وأضاف «الخرباوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لا يجب أن نلصق كلمة الإسلام بالتيارات الدينية، لأن الإخوان أكبر فريق زوّر التاريخ».

ولفت إلى أنه لا يجب وضع الإسلام مع جماعة الإخوان في جملة مفيدة، بغض النظر عن التعريفات السياسية الخاصة بتلك الكيانات.