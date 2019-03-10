شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: الإخوان أشاعوا أن الجيش والشرطة قتلوا الشعب في يناير لإسقاط الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن هزيمة الدول لم تعد عن طريق الدبابات والمدافع بل عن طريق الجيل الرابع والخامس بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد تحدث عن الشائعات، ومن ضمنها عن مصدر تمويل العاصمة الجديدة وتساءل لماذا لم يتحدثوا عن مصادر تمويل مدينة سوهاج الجديدة وغيرها من المدن.

وكشف أن وزير الأوقاف خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قام بتعريف من هو الشهيد بأنه الذي يدافع عن الوطن ضد أي معتدي، أما الذين يهددون الأوطان ويقتلون الأطفال والنساء ليسوا من الشهداء.

Advertisements

وذكر أن شائعة الإخوان بأن الجيش والشرطة من قتلوا الشعب كانت تهدف لإسقاط الدولة، وطالب الرئيس بتوعية الشباب الذي كان صغيرا في فترة ثورة يناير حتى يعرف الجميع الحقائق.

وتابع أن وزير الإعلام السابق أسامة هيكل تحدث عن كارثة العصر التي تتمثل في الإعلام الالكتروني الهدام للدولة وبالتالي يجب أن يتم مواجهة هذا الإعلام الالكتروني الجديد بكل الوسائل والطرق من أجل مواجهة التطرف.

وأشار مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أن القوات المسلحة لديها مبادئ وقيم وأنها حافظت على الشعب المصري ولم تطلق طلقة واحدة على الشعب وتمت المحافظة على استقرار هذا البلد، وتابع سمير فرج أن الرئيس تحدث عن وجود أشخاص لديهم فكر ومنهج مختلف يهز أركان الدولة ويشيع أن القوات المسلحة بأنها تطلق النيران على الشعب وهو الذي يطلق النار لزيادة التطرف في المنطقة.

وكشف اللواء سمير فرج، أن الرئيس السيسي، قال إنه خلال الفترة من 2010 حتى عام 2015 فقدت مصر الكثير والكثير وفقدنا الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.