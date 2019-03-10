شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لـ14 طالبة أصبن بإعياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، من مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية على الحالة الصحية لطالبات مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية الجديدة بعد شكوى الأهالي من تعرض بناتهن لأعراض إعياء غير معروفة، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطالبات وعدم مغادرتهن للمستشفى إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتماثلهن للشفاء.

وقال الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، إنه فور تلقي الهيئة شكوى من أهالي طالبات مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية الجديدة تفيد بتعرضهن لأعراض إعياء غير معروفة على الفور تم تشكيل فريق عمل من أطباء التأمين الصحي والتوجه إلى مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية الصناعية بالصالحية وتبين وجود 14 حالة اشتباه بإعياء تم تحويلهن لمستشفى الصدر بمدينة الزقازيق لتوقيع الكشف الطبي عليهن وإجراء أشعة عادية على الصدر.

وكانت النتائج سلبية ولا توجد أي التهابات أو تغيرات مرضية بالأشعة وتم تحويلهن لمستشفى جامعة الزقازيق والكشف عليهن بمعرفة أساتذة الأنف والأذن وعمل منظار حنجري لجميع الطالبات وكانت النتيجة سلبية، كما أُجرى تحليل صورة دم كاملة وكانت النتيجة سليمة لجميع الطالبات وعليه تم وقف المضاد الحيوي لهن، نظراً لعدم جدوى إعطائه لهن بعد نتيجة تحليل صورة الدم.