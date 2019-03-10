شكرا لقرائتكم خبر عن مترجمتان مصريتان بالاتحاد الأفريقي ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن من ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة سيدتين تعملان في مجال الترجمة الحرة في المفوضية، وهما «سوزان أبوالفرج»، و«عصمت عرنسة» وكانا في مهمة تابعة للاتحاد الأفريقي متجهات إلى العاصمة الكينية، نيروبي.

وأكدت نجم في تصريحات خاصة لـ«المصر ي اليوم» أن الضحيتين كانت تعملان في مجال الترجمة الحرة مع الاتحاد الأفريقي، حسب حاجة عمل الاتحاد لهن.

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وقدمت المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التعازي لأهالي وأسر الضحايا من جميع الجنسيات، وعبرت عن عميق حزنها للحادث.

من جانبها، أكدت المترجمة في التليفزيون المصري، ميرفت صابر، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر وفاة زميلاتها في تحطم الطائرة المنكوبة.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، تحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد ٦ دقائق فقط من إقلاعها من مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكدت أن الطائرة سقطت في الأجواء الجوية الإثيوبية، بمدينة «بيسشفتو» على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة.