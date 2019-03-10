شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الرئيس السيسي مثال في الوفاء والتضحية والرجولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من أفضل وزراء الأوقاف في التاريخ، مشيرًا إلى أن كلمته في الندوة التثقيفية في يوم الشهيد كانت مهمة وضرورية جدًا، وأنه دائمًا ما تتميز خطابات جمعة بالثراء فيما يخص تجديد الخطاب الديني.

وأضاف «الجندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشهيد شخص غُرست فيه كل بذور الوطنية والفداء للوطن».

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ووجه تحية للجيش والشرطة وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف، قائلًا: «كل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي البطل الذي يضرب لنا مثالًا في الوفاء والتضحية والرجولة».

وتابع قائلا إن «الشهيد يعلي من قيمة الوطن والفداء والرجولة، وأنه يجب المقارنة بين بيت الإرهابي والشهيد، فبيت الإرهابي أخرج لنا قمامة بشرية وكارهين للوطن».

وأوضح أن «أمهات الشهداء أخرجوا للوطن رجالًا، والقرآن تحدث عن أهالي الشهداء ووصفهم بالرجال الصابرين»، مشيرًا إلى أن «الإرهابي لا يهتم بضحاياه لأنه ليس له دين، لكن الشهيد يموت دفاعًا عمن يقتل».