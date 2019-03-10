شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة السابق: 19 مشروعًا من «القمامة» توفر 850 ألف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن العالم يشهد حالياً طلبا متناميا على الاقتصاد الدوار «تدوير المخلفات» نتيجة بدء نضوب الموارد الطبيعية وندرتها حتي أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب في الصناعة وهو ما يتطلب إعادة التدوير لاستخدام المواد الخام مرة أخرى في الإنتاج، مضيفاً أن القمامة كنز مصر إلا انه يحتاج إلى اعادة تنظيم والاستدامة في كل مراحل الجمع والفرز والفصل واعادة التدوير.

وأضاف «فهمي» خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور ممثلي البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه وفقا للدراسات التي قام بها البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة خلال 2017/2018 فإنه يوجد في مصر 70 فرصة مشروع من المخلفات إلا أن الفرص الحقيقية 19 فرصة مشروع توفر 850 الف فرصة عمل منها 60 الف فرصة عمل مباشرة باجمالي استثمارات 63 مليار جنيه

وأكد «فهمي»، أن فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تدوير المخلفات في مصر كبيرة جداً ومن القطاعات الواعدة للشباب لانها تحتاج إلى تكنولوجيات متوسطة وغير مكلفة بجانب قدرتها على الوصول إلى أماكن الجمع بسهولة، مشيراً أن من أبرز المشاريع التي تمثل فرص واعدة للاستثمار في القمامة تحويل المخلفات إلى طاقة بما يمثل 16% فقط من اجمالي المخلفات وهي لا تنتج سوى من 2 إلى 3 ميجاوات وانتاج الخامات الصناعية بواقع 37% فقط والأسمدة العضوية بواقع 34%، مضيفاً أن مشاريع الزجاج من المخلفات تحقق عائدا أسرع ومن المشاريع الناجحة بجانب مشاريع البلاستيك واستخراج الزيوت من قشر البرتقال .

وذكر أن سوق المخلفات العالمي ضخم جداً ويقدر بنحو 2 تريليون دولار في 2020 ومن المستهدف أن يصل إلى 4 تريليون دولار في عام 2025، فيما تنتج مصر سنويا نحو 95 مليون طن من جميع انواع المخلفات، ويبلغ إجمالى المخلفات البلدية منها نحو 23 مليون طن، لافتا إلى أن قيمة المخلفات الزراعية في مصر تقدر بـ8 ملايين جنيه ويمكن الاستفادة بنسبة 16% فقط من المخلفات البلدية والتي تقدر ب 20 مليون طن في توليد الطاقة و80% سماد بلدي وتقدر تكلفة تحويل المخلفات إلى طاقة بواقع 1000 جنيه للطن والسماد البلدي 250 جنيه.

وأضاف أن العائد من مشروعات تدوير المخلفات في مصر ضعيف جداً ولا يغطي سوى 30% من التكلفة نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة وإدارة تحقق الاستدامة في كل مراحل الجمع وفرز القمامة واعادة التدوير بجانب الأضرار والمخاطر البيئية المرتفعة، مشيراً إلى أن تكلفة ادارة المخلفات التي تتحملها الحكومة في مصر تترواح ما بين 80 إلى 130 جنيه للأسرة الواحدة أي أن الحكومة تتحمل 50 جنيها تقريباً للفرد

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من جانبه قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى عدة تشريعات وإجراءات ومساندة الشباب في الحصول على التمويل اللازم والتسويق الجيد حتي يمكن أن تساهم تلك المشروعات بنسب 25% من الناتج المحلي.

وأضاف الشافعي، أن التسويق والاستشارات من أبرز التحديات التي تواجه مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بجانب الحصول على التراخيص من المحليات ودراسات الجدوى وتسهيل الاقتراض من البنوك.

من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك نماذج مشرفة للمشروعات الحرفية في مصر ومنتجاتها تلاقي اقبال لدي المشترين الدوليين مثل صناعة السجاد من جلد البقر، إلا أن تشجيع تلك الصناعة للاشتراك في المعارض يتطلب دعم حكومي وانشاء معارض دولية متخصصة وشركات عالمية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

وقال أحمد موسى اخصائي مشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، أن البنك الأوروبي يقدم منح لا ترد لتمويل خدمات الاستشارات والتدريب والتسويق والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تغطي من 70 إلى 80% من تكلفة الاستشارات وهو سيقضي على أهم التحديات التي تعوق نمو حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف موسي، أن البنك يقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة بواقع 10 آلاف يورو لكل شركة بإجمالي 200 شركة سنوياً بالاضافة إلى دعم رواد الأعمال من خلال اعداد رحلات دولية وتمويل خدمات معينة.

وقالت انجي لطفي مسؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن برنامج الوكالة يساعد الشباب على انشاء الشركات وتوفير كافة الخدمات التي تحتاجها المشاريع القائمة من خلال دعم مقدمي الخدمات بالاضافة إلى دعم رواد الأعمال، لافتة أنه تم انشاء 12 حاضنة اعمال بالتعاون مع الجامعات المصرية بالاضافة إلى أن البرنامج يعمل مع مبادرة البنك المركزي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.