شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جنوب السودان يزور مصر لبحث الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، جوزيف مومو، إن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، رئيس لجنة «الفترة ما قبل الانتقالية» والخاصة بتنفيذ اتفاق السلام، توت قلواك مانيميي، وجميع أعضاء اللجنة، يصلون القاهرة، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام.

وأضاف «مومو» لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن رئيس اللجنة وأعضاءها الذين يمثلون جميع حركات المعارضة المسلحة بجنوب السودان، أبرزها «حركة رياك مشار، مجموعة المعتقلين العشرة» سيلتقون الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، كما سيلتقون سامح شكري، وزير الخارجية، عصر اليوم ذاته، بمقر الوزارة.

Advertisements

وأوضح سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، أن لقاءات اللجنة بالمسؤولين المصريين ستناقش سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وأطراف النزاع المسلح، والدعم المصري لعملية السلام، فضلاً عن بحث الترتيبات الأمنية الخاصة بالاتفاق، وعملية انتشار الجيش الحكومي في البلاد.

وفي 12 سبتمبر الماضي، وقع طرفا النزاع في جنوب السودان، الرئيس سيلفا كير ميارديت، وقائد المتمردين، رياك مشار، رسميًا على اتفاق السلام الذي ينهي الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ عام 2013.

وكان «كير» قام بتعيين مستشاره للشؤون الأمنية «توت قلواك مانيميى»، رئيساً للجنة «الفترة ما قبل الانتقالية» والخاصة بتنفيذ اتفاق السلام، ونائب رئيس المعارضة المسلحة، هنري أودوار، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الرئيس المؤقت لتحالف القوى المعارضة، جبريال شانقسون، نائبًا أيضًا لرئيس اللجنة، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الانتقالية، مارتن إيليا لومورو، سكرتيرًا للجنة، غير أن عضويتها من جانب الحكومة تتكون من وزير الإعلام، مايكل مكوي، ووزيرة الرعاية الاجتماعية، أووت دينق، وضيو مطوك.

ومن الجماعات المعارضة، عيّن الرئيس كير، دينق الور كوال، ممثلاً للمعتقلين السياسين، وفوت كانق- من المعارضة المسلحة، وفيتر ميان مجونقديت- من الأحزاب الأخرى خارج الحكومة.