شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية اليوم، الأحد، 10 مارس الجاري، وعلى متنها 157 شخصًا، منهم 6 مواطنين مصريين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، مساء الأحد، قدمت مصر بالغ التعازي والمواساة لكافة أسر الضحايا، بمن فيهم المواطنون المصريون، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتؤكد مصر على قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بالتواصُل مع السلطات الإثيوبية المعنية لمتابعة الأمر وكافة الإجراءات ذات الصلة.