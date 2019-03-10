شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي للمصريين فى ندوة القوات المسلحة غدا على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من القضايا والملفات المهمة، منها رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التى وجهها للمصريين خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.



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