شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر فى ذكرى رحيل سيد طنطاوى: كان عالما جليلا غيورا على الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، إن فضيلته "كان عالمًا جليلًا وترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات، منها تفسيرًا كاملًا للقرآن الكريم"، موضحا أنه عمل مع د.طنطاوي لعدة أعوام، منها سبعة أعوام في رئاسة جامعة الأزهر. Advertisements وأضاف الإمام الأكبر، فى بيان له اليوم الأحد، أن "الإمام الراحل -رحمه الله- كان محبا للأزهر الشريف وغيورا عليه ويعد أستاذا كبيرا لهذا الجيل من علماء الأزهر، وتتلمذ على يده كثيرون، فجزاه الله عنهم وعن طلبة العلم في الأزهر خير الجزاء، وبارك في أسرته".

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