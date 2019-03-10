مصدر أمني يفجر مفاجأة بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

فجر مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة، مفاجأة في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم، مؤكدًا أن عملية قتل الأطفال الثلاثة وقعت منذ عام ونصف تقريباً في منطقة المرج.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن والدة الأطفال التي بلغت عن الواقعة متورطة في عملية مقتل الأطفال و-ضرتها- والزوج المتهم الأساسي.

أشار إلى أن الزوجة قامت بالإبلاغ عن زوجها بشأن ارتكابه للجريمة مؤخرًا، وذلك عقب قيام الزواج بالتعدي عليها وإفقادها بصرها، الأمر الذي دفعها لإبلاغ قوات الأمن.

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وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلة حادة بينهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.