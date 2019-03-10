القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل 3 أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم. وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلة حادة بينهم. وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.

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