مرصد الكهرباء: 20 ألفا و 600 ميجاوات زيادة احتياطية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الأحد ،تبلغ 20 ألفا و 600 ميجاوات، مشيرا إلى انه لم يتم أمس السبت تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد فس نشرته اليوم ، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم ، 24 ألفا و 600 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس السبت، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و 975 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثامنة مساء، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.