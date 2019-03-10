"القومي للمرأة" ينظم ندوة حول كفاح المرأة المصرية في مائة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، ندوة بعنوان "المرأة المصرية والمشاركة السياسية" بمناسبة مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية".

جاء ذلك بحضور سناء السعيد عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناء عبد المنعم المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، والنائبة مايسة عطوة، والنائبة سحر صدقىي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وأكد سناء السعيد، أن المرأة المصرية أثبتت أنها شريك فاعل في صنع تاريخ الأمة، وأنها أصل الحكاية.

واستعرضت السعيد، تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الأولى في مظاهرات 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورًا بتأسيس أول إتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي 1923.

وأضاف أن المرأة تصدرت المشهد السياسى فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15% فى برلمان عام 2015 وهو أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسي.

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وأعربت عضوة المجلس، فخرها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمراة فى اليوم العالمي للمرأة وفي جميع المحافل الدولية، مؤكدة على وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المراة في المجتمع وهو ماتجلى في إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.

وتحدث اللواء رفعت قمصان - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن "تاريخ المرأة المصرية فى الدستور والقانون"،

مؤكدًا على مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية المصرية منذ نشأتها.

واستعرض قمصان، وضع المرأة المصرية فى أكبر ثلاثة دساتير فى مصر، منذ دستور عام 1956 مرورًا بدستور عام 1971، وحتى الدستور الحالي 2014، لافتًا إلى أن دستور عام 1956 أعطى المرأة حقوقًا سياسية فى الترشح والانتخاب، ودستور عام 1971 أكد على مكاسب المرأة دون تطبيقات على أرض الواقع.

وأكد قمصان، أن الدستور الحالي أعطى المرأة مكانة متميزة بدءًا من ديباجته التي بدأت بـ"نحن المواطنات والمواطنين" تقديرا لدور المرأة ومكانتها فى المجتمع، وتضمن العديد من المواد لصالح المرأة والتى زادت عن 20 مادة.

وقالت المهندسة هناء عبدالمنعم، المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة لجنة المشاركة السياسية دور المرأة في الجهاز التنفيذي، إن المرأة تمثل نسبة 43% فى الجهاز الإدارى على مستوى العالم.

وأكدت أن أهم مركز قيادى تتولاها المرأة ويكون مؤثر فى المجتمع هو قيادات الإداره المحلية في مصر، موضحة أن المراكز القيادية بالمحافظات كثيرة، وهناك 20 سيدة فى منصب رئيسة مدينة من إجمالى 31 ، متمنيا زيادة هذه النسبة الفترة القادمة.