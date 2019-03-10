عودة حركة قطارات الوجه البحري بعد توقفها لمدة ساعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

عادت حركة القطارات في الوجه البحري لطبيعتها، بعد توقفها لما يقرب من ساعتين، مساء اليوم الأحد، وهو ما دفع عدد من المواطنين للنزول إلى القضبان اعتراضًا على تأخر القطارات.

ورد مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد- رفض نشر اسمه- على أسباب تأخر حركة بعض القطارات عن موعد القيام والوصول وفقًا للتوقيتات المُعلنة سلفًا.

وقال المصدر لمصراوي، إن الهيئة تسير يوميًا 907 رحلة، فمن الطبيعي وجود تأخر في موعد رحلات القيام والوصول في بعض القطارات.

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وكانت محطة مصر، شهدت تجمهر المواطنين في الجهة المؤدية للوجه البحري.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، تأخر الكثير من القطارات وتواجدها على أرصفة "1 و 2 و3 و4 و 5" بمحطة مصر، و17 و18 و20 بمحطة الشرق، منها "القطار المتجه إلى الإسكندرية في تمام الـ5.30، والمتجه إلى الإسماعيلية في تمام 6.45، والمتجه إلى كفر الشيخ في 6.15، والمتجه إلى الإسكندرية في تمام الساعة 6.30".

وقال أحد العاملين بورش أبوغاطس في تصريحات خاصة، إن حركة القطارات غير منتظمة بمحطة مصر عقب الحادث الذي وقع الأسبوع قبل الماضي، وأودى بحياة 22 راكبًا و42 مصابًا.

وأشار إلى أنه "لا يعلم حتى الآن سبب عدم انتظام الحركة، رغم أن الجرارات تعمل بكامل طاقتها".