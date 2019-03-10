الإمام الأكبر في ذكرى رحيل سيد طنطاوي: كان عالمًا جليلاً محبًا للأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، إن فضيلته كان عالم جليلًا وترك إرثا كبيرا من المؤلفات منها تفسير كامل للقرآن الكريم موضحا أنه عمل مع الدكتور طنطاوي لعدة أعوام منها سبعة أعوام في رئاسة جامعة الأزهر.
وأضاف الإمام الأكبر فى بيان له اليوم بمناسبة ذكرى وفاة الدكتور طنطاوى أن "الإمام الراحل -رحمه الله- كان محبا للأزهر الشريف وغيورا عليه ويعد أستاذا كبيرا لهذا الجيل من علماء الأزهر وتتلمذ على يده كثيرون من علماء الأزهر فجزاه الله عنهم وعن طلبة العلم في الأزهر خير الجزاء وبارك في أسرته".
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