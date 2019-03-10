وفد مصري يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، إلى نيويورك على رأس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 63 CSW، المنعقدة في الفترة من 11 حتى 22 مارس الجاري بنيويورك، تحت عنوان "نظم الحماية الإجتماعية، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات".

وتلقي مرسي، رئيسة الوفد كلمة مصر خلال الجلسة العامة. حيث يضم الوفد المصري كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين من المجلس القومي للمرأة.

ومن المقرر أن تعرض مصر يوم 13 مارس الجاري، تقريرًا عن إنجازاتها في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها وفقا للتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW60، التي حملت عنوان "تمكين المرأة والتنمية المستدامة".

كما تنظم مصر، لقاءين على هامش فعاليات الدورة رقم 63، بنيويورك، الأول بعنوان " الحماية الإجتماعية للمرأة والفتاة في إفريقيا"، والثاني حول "تجربة مصر في الاستجابة للنساء الوافدات من سوريا".

كما يشارك الوفد المصري في عدة اجتماعات ولقاءات على هامش الجلسات الرئيسية للمؤتمر.